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В Якутии снова россыпь рекордов



ИА "Метеоновости" / 13:31 Вторник, 30 октября



Температура воздуха в Якутии превышает климатическую норму на 6-8 градусов, а на северо-западе и на западе аномалия температуры достигает 20 градусов. И снова были перекрыты многолетние температурные максимумы. На острове Котельном днем 29 октября термометры показали -1,9 градуса, в Тикси -1 градус, в Оленеке было +3,2 градуса, предыдущий рекорд, +1,4 градуса, остался в 2005 году. В Верхоянске воздух прогрелся до +1 градуса, что необычно для этих мест. С 1988 года выше -3,5 градуса температура в городе не повышалась. +3,1 градуса было в Вилюйске.



Но не только высокая температура в дневные часы характерна для Якутии. Ночью в восточных и северо-восточных районах воздух остывает до -30 градусов.



31 октября дневная температура воздуха начнет понижаться, а ночные морозы ослабеют. На северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -8..-13 градусов, при прояснении -13..-18, в Оймяконье -18..-23, днем -4..-9, на севере -10..-15. / meteonovosti.ru /



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