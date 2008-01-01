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Ветреная погода на юге Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:49 Вторник, 30 октября



На юге Красноярского края погода нестабильна. Циклонические вихри соседствуют с антициклоном. Из-за большого перепада давления между этими двумя вихрями и усиливается ветер. Порывы его 29 и ночью 30 октября достигали 26 м/с. Погода начнет портиться уже 31 октября. С юга Западной Сибири циклонический вихрь переместится на юг Красноярского края. На юге края пройдет небольшой и умеренный мокрый снег, снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3..-2 градуса, местами до -8, днем +3..+8, местами в горах 0..-5. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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