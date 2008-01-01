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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 30 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1 градус, Северном +1...+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +1 градус, Южном -1..+1 градус, Юго-западном 0..+1 градус, Западном -1..+1 градус, Северо-западном +1 градус.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха -1..0 градусов. / meteonovosti.ru /



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