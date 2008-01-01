Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
30 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 30 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1 градус, Северном +1...+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +1 градус, Южном -1..+1 градус, Юго-западном 0..+1 градус, Западном -1..+1 градус, Северо-западном +1 градус.

В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы облачно с прояснениями без осадков, температура воздуха -1..0 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Ср.
31 окт.
+3
Чт.
1 ноя.
+7
Пт.
2 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Нджамена		 -24
Билибино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100