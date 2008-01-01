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На Сахалине бушевала стихия



ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 30 октября



Небольшой заполняющийся циклон переместился из Японского моря в Охотское. В его власти оказались южные Курильские острова, Сахалин и Приморье, а также Хабаровский край. Основной удар стихии пришелся на Сахалин. 29 и ночью 30 октября на острове прошли сильные дожди, выпало до 33 мм небесной влаги, дул очень сильный ветер. На юге порывы его достигали ураганной силы, 36 м/с.



31 октября циклонический вихрь переберется к Камчатке. На Сахалине погода улучшится. На юге острова пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки, ветер северный 9-14 м/с, на побережьях юга 12-17 м/с. Ночью термометры покажут -2..+3 градуса, на юго-западе +2..+7, днем воздух прогреется до 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /



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