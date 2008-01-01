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Новости погоды

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В Москве сформировался временный снежный покров

ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 30 октября

  Вечером 29 октября в столичном регионе начался снег. Снегопад продолжался в начале ночи. Утром Москву и область было не узнать: сформировался снежный покров. Надолго этот снег в столичном регионе не задержится, впереди жителей региона ожидают теплые деньки.

Прошедший снегопад был связан с прохождением теплого атмосферного фронта. Количество выпавших осадков в столице составило 1- 2 мм, а высота снежного покрова не более 1 см.

Больше снега выпало на территории Новой Москвы, до 3 см. В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало в Кашире, 10 мм, а наибольшая высота снежного покрова в Наро-Фоминске - 4 см.

В соседних областях к Московской, больше всего осадков досталось западным соседям, здесь тоже образовался временный снежный покров. В Тверской области высота снежного покрова достигла 14 см, в Смоленской 13 см, в Калужской 10 см.

Выпавший снег пролежит 1-2 дня. К концу недели в Центральном федеральном округе потеплеет, средняя суточная температура воздуха вновь станет положительной, и выпавший снег растает.

В этом году временный снежный покров в центре России образовался в сроки, близкие к климатическим. / meteonovosti.ru /
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