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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:34 Вторник, 30 октября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 18 по 29 октября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 30 октября - 6 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 30-31 октября вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. 4-5 ноября возможна малая геомагнитная буря. / meteonovosti.ru /
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