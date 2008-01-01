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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:34 Вторник, 30 октября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 18 по 29 октября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 30 октября - 6 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 30-31 октября вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. 4-5 ноября возможна малая геомагнитная буря. / meteonovosti.ru /



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