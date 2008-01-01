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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:52 Вторник, 30 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 766 мм рт. ст., что значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столице и области погодные условия далеки от благоприятных. Атмосферное давление немного подрастет на повышенном фоне и окажется на 15-17 единиц выше привычных значений. Температура воздуха будет ниже климатической нормы. Сформируется спастический тип погоды, неблагоприятный для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших инфаркт или инсульт, склонных к спастическим реакциям. В холодные, переходные периоды года следует поддерживать организм перед долгой зимой. Принимать назначенные врачом лекарства, соблюдать режим труда и отдыха, принимать поливитамины. Очень полезны травяные чаи, утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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