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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:39 Понедельник, 29 октября

  Московский регион окажется в зоне атмосферного фронта. При сплошной облачности на юге региона будет приниматься слабый снег. Температура воздуха понизится в Москве до 0..-2 градусов, по области 0..-3. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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