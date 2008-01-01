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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:39 Понедельник, 29 октября



Московский регион окажется в зоне атмосферного фронта. При сплошной облачности на юге региона будет приниматься слабый снег. Температура воздуха понизится в Москве до 0..-2 градусов, по области 0..-3. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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