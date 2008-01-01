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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 29 октября

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+1 градус, Северном 0.. -1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном 0.. -1 градус, Юго-восточном 0..+1 градус, Южном 0..+1 градус, Юго-западном 0 градусов, Западном 0..+1 градус, Северо-западном 0..-1 градус.

В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы облачно местами слабый снег, температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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-1
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+39
Каес		 -24
Билибино

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джабалпур

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