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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 29 октября



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+1 градус, Северном 0.. -1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном 0.. -1 градус, Юго-восточном 0..+1 градус, Южном 0..+1 градус, Юго-западном 0 градусов, Западном 0..+1 градус, Северо-западном 0..-1 градус.



В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы облачно местами слабый снег, температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /



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