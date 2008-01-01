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Новости погоды

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В Европе сильные ливни и холодно

ИА "Метеоновости" / 13:44 Понедельник, 29 октября

  Активный циклон с серией атмосферных фронтов, вырос до больших высот и стал малоподвижным, что хорошего не сулит. В сфере его влияния оказались Испания, Франция и Италия.

На Испанию он обрушился сильными проливными дождями, накануне местами выпало 40-42 мм, а заток холодного воздуха обусловил понижение температуры в ночь на 29 октября местами до 0 градусов.

Во Франции он отметился сильным ветром, на побережье до штормового, 23-25 м/с.

Немало проблем циклон доставил Италии. В прошедшие выходные на большей части страны прошли сильные дожди с грозами, местами с градом. Очень сложная ситуация, обусловленная метеорологическими условиями, сложилась на севере страны. Из-за разбушевавшейся стихии повалены деревьях, рекламные щиты, возникли проблемы с железнодорожным движением, затоплены улицы в населенных пунктах. Уровень воды в Венеции поднялся до 115 сантиметров.

В предстоящие пару дней на улучшение погоды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
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