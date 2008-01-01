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Новости погоды

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Сибирь бьет рекорды по теплу

ИА "Метеоновости" / 13:18 Понедельник, 29 октября

  Сибирь испокон веков славилась своими морозами. В это время года среднесуточная температура воздуха соответствовала климатической норме, а в отдельных районах была ниже ее. В нынешнем году в Сибири обосновался теплый воздух, который и одаривает рекордным теплом. 28 октября среднесуточная температура превысила многолетние значения на 12-16 градусов. И в ряде населенных пунктов вновь были обновлены инструментальные наблюдения за погодой, причем в некоторых уже который день подряд.

В Туруханске опять рекордно тепло +5.6, что выше предыдущего на 1.4 градуса, продержавшегося с 1997 года, в Боре (Туруханский район) было +9.4, в то время как в 2005 году зафиксировано +6.3 градуса. Рекордное тепло пришло и в Эвенкию, где воздух нагрелся до +8 градусов, оставив позади 1968 год со значением +5.8.

Рекордное тепло задержится на юге Западной Сибири. В Томске новый абсолютный максимум +17.7, в Новосибирске (Огурцово) +16.2, в Кемерово +15.8, в Барнауле +19.1, что выше предыдущего на 4 градуса и продержавшегося с 1985 года. В Новокузнецке тоже обновлен абсолютный максимум температуры, теперь 28 октября он составляет +16.5 градусов, в Чемале (Республика Алтай) +19.7. / meteonovosti.ru /
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