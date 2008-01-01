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Новости погоды

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Рекордное тепло на северо-западе Якутии сменится морозами

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 29 октября

  Небольшая полоса повышенного давления, протянувшаяся по западной половине Якутии, одарила рекордным теплом, накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 8-12 градусов. И в Оленьке 28 октября был установлен новый абсолютный максимум, который составляет +28, что выше предыдущего лишь на 0.2 градуса, продержавшегося с 1997 года.

Но уже в понедельник погода в Оленьке изменится. Причиной тому атмосферный фронт циклона, центр которого находится над акваторией моря Лаптевых. Небо затянут плотные облака и вечером начнется снег, а температура понизится до -1 градуса.

Снегопад будет продолжаться в течение вторника, ночь еще теплая, до +1 градуса, а вот днем, уже за холодным фронтом циклона, начнется вторжение арктического воздуха и температура понизится до -5..-10 градусов. В среду морозы станут еще крепче, ночью до -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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