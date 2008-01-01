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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 29 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1 градус, Северном 0..1 градус, Северо-восточном 0..1 градус, Восточном 0..1 градус, Юго-восточном 1 градус, Южном 1 градус, Юго-западном 1 градус, Западном 0..2 градуса, Северо-западном 0..1 градус.

В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы облачно без осадков, температура воздуха 1..2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
0
Пн.
29 окт.
+2
Вт.
30 окт.
+3
Ср.
31 окт.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Навабшах		 -25
Билибино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Констанца

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