

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москву на этой неделе вернется тепло



ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 29 октября



осенью тепло долго держится в столичной области. Лишь в последних числах октября средняя суточная температура воздуха ожидается ниже многолетних значений.



Во вторник погода на московской земле будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, поднимающегося с юго-запада. При облачной погоде ночью местами пройдет небольшой снег на фоне легкого морозца: в Москве минимальная температура -1..-3 , по области до -5 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, адвекция теплого воздуха начнется после полудня, температура в столице повысится до 0..+2. Среднесуточная температура воздуха окажется близкой к 0 градусов. Ветер восточный, резкий 7-12 м/с.



В ночь на среду усилится влияние антициклона, при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве подморозит до -3..-5, по области до -7 градусов, днем потеплеет до +2 градусов. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной, впервые в этом сезоне!!!



В четверг, 1 ноября, столичный регион попадет в теплый сектор атлантического циклона. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки при температуре -1..+1 градус. Днем без существенных осадков, при прояснениях и южном умеренном ветре до 10 м/с, температура повысится до 5..7 градусов.



В пятницу, в последний рабочий день в столичном регионе сохранится теплая погода без существенных осадков. Ночью 0..+5, днем от 2 до 7 тепла. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2 градуса и будет соответствовать началу 3 декады октября. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



