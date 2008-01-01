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В Улан-Удэ рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 29 октября



Монгольский антициклон дотянулся своим гребнем до Республики Бурятия, одаривая припозднившимся рекордным теплом. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 8-10 градусов. В столице Бурятии - Улан-Удэ - 28 октября столбик термометра добрался до отметки +12.6, что выше предыдущего рекорда на 3 градуса, наблюдавшегося в далеком 1934 году.



Сегодня в Улан-Удэ сохранится теплая и солнечная погода с температурой днем 9..11 градусов. Абсолютный максимум для 29 октября составляет +10.8 и наблюдался в 2006 году. До середины недели в городе сохранится теплая и солнечная погода, а значит, велика вероятность новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /



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