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Новости погоды

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В Хабаровском крае сильные осадки и штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 11:14 Понедельник, 29 октября

  Обширный и глубокий циклон с серией атмосферных фронтов, накануне располагавшийся над Хабаровским краем, прошелся сильными осадками. В населенном Пункте Удское выпало до 44 мм, на острове Большой Шантар до 54 мм, а в Чумикане (порт на Удской Губе Охотского моря) и вовсе до 73 мм, мало того, ветер здесь достигал штормовой силы, 28 м/с.

Циклон, виновник ненастной погоды, раскрутился до больших высот, поэтому он задержится над краем. Сегодня в северных районах, а во вторник и в центральных ожидаются осадки разной интенсивности и продолжительности в виде мокрого снега и дождя, на юго-востоке местами сильные (преимущественно мокрый снег), по долинам рек ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, в ночь на вторник на побережье до штормовой силы, 20-25 м/с, но днем он ослабеет до 16-21 м/с.

В середине недели, когда циклон покинет Хабаровский край, осадки сойдут на нет. / meteonovosti.ru /
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