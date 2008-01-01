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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 29 октября



Заканчивается октябрь - пора золотой осени, который побаловал жителей столичного региона небывалым, для этой поры, теплом. Пожалуй, стоит вспомнить 2013 год, когда 29 октября воздух разогревался до +15.1 градуса. А вот в далеком 1912 году в ранние утренние часы в Москве ударил настоящий мороз, было зафиксировано -16.1 градуса. Этот день 2012 года выдался дождливым, 37 мм осадков при норме 59 мм. К этому времени в Москве уже должен быть снежный покров высотой 7 см, в нынешнем году снега нет. А вот в 1972 году в городе выпал снег, количеством до 7 мм осадков, в 1983 и 1986 г.г. ветер усиливался в порывах 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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