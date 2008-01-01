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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:01 Понедельник, 29 октября

  Ненастный циклона уйдет за Урал, а на московский регион обратит "свой взор" антициклон со Скандинавии. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 764 мм рт. ст., что значительно выше нормальных показателей. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков в столице не ожидается. Лишь на юго-западе и юге области в послеполуденные часы местами закружит снежок. Максимальная температура в Москве 1..3, по области 0..+5 градусов. Ветер восточных румбов усилится до 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.

Для метеозависимых людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такая погода может вызвать приступы стенокардии, скачки артериального давления, возникновение чувства немотивированной тревоги. Прежде всего, необходимо снять болевые симптомы, а затем принимать лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом. В такие дни желательно, несмотря на холодную погоду чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим и нормализовать сон. / meteonovosti.ru /
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29 окт.
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Вт.
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