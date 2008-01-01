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Новости погоды

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На Верхней Волге осадки, сильный ветер и метели

ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 28 октября

  В субботу погода сделала подарок жителям Верхней Волги. На фоне повышенного атмосферного давления, осадков не наблюдалось, но благодаря солнечному прогреву в Нижегородской области в населенном пункте Бор температура достигла рекордно высоких значений +8.8 градуса, что выше предыдущего всего лишь на 0.3 градуса, продержавшегося с 2005 года.

Но уже в начале новой недели циклон с запада Европейской территории в широтном направлении проследует на юг Западной Сибири - в район Омска. Волго-Вятский район окажется в его тыловой части. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя мокрого снега и снега, ожидается налипание мокрого снега, поднимется метель, отдельные порывы ветра достигнут 15 м/с, температура понизится днем от +4 до -3 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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