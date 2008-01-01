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Урал шагнул из тепла в холод



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 28 октября



В минувшую субботу Южный Урал пригрел теплый сектор сибирского циклона, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-12 градусов. В Кургане был установлен новый абсолютный максимум температуры для 27 октября +16.2, что выше предыдущего на 2.7 градуса, наблюдавшегося в 1981 году.



Но этот всплеск тепла на Урале оказался последним в череде теплых дней. В начале новой недели небольшой циклон совершит марш-бросок с запада Европейской России, выйдет на Омскую область, оставляя в своем тылу Урал.



На Среднем Урале осадки в виде снега и мокрого снега разной интенсивности и продолжительности, ночью на юге и в горах Свердловской области до сильных. На Южном Урале местами небольшие и умеренные дожди, в Челябинской области снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный. В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях установление временного снежного покрова, в Пермском крае налипание мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог Южного Урала гололедица, в горах Челябинской области сильная, в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей сильное налипание мокрого снега на провода. Ветер усилится в порывах 14-18 м/с, в Челябинской области до штормового, 20-25 м/с. Температура днем понизится в Свердловской области до -2, в Пермском крае до -4, в Челябинской области -1..+4, на юге и в Курганской области до +6..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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