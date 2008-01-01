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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:40 Воскресенье, 28 октября

  Погода в городе оставляет желать лучшего. В полдень на опорной метеостанции города температура осталась такой же, как и утром +6.3, примерно столько же и в районе МГУ, в Тушино она понизилась на 0.7 градуса и составляет +4.9, в районе ТСХА стало теплее, +7.1, в центре - на Балчуге - +7.2 градуса. На ВДНХ, ТСХА и в Тушино идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный в районе МГУ его порывы достигают 8 м/с, ТСХА 11 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%. / meteonovosti.ru /
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местное
+6
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28 окт.
+5
Пн.
29 окт.
0
Вт.
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-1
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ахмадабад		 -29
Делянкир

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Онтарио

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