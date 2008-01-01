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Рекордное тепло покидает Западную Сибирь



ИА "Метеоновости" / 12:29 Воскресенье, 28 октября



Накануне активный и глубокий циклон вышел в низовья Оби, и в его теплом секторе оказалась Западная Сибирь. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 10-12 градусов. В результате в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В Ханты-Мансийске 27 октября новый абсолютный максимум составляет +9.3, предыдущий +7.6 за 1954 год. В Тюмени воздух прогревался до +15, что выше прежнего рекорда на 3.1 градуса в том же 1954 году. Рекордсменом по теплу стал и Тобольск (Тюменская область), где столбик термометра добрался до отметки +12.9, что выше предыдущего на 0.5 градуса, наблюдавшегося в 1997 году. Рекордно высокие значения температуры зафиксированы и в юго-восточных областях Западной Сибири. В Новосибирске +13.3 против 1971 года с температурой +12.4. В Томске было +13, что выше предыдущего рекорда на 0.6 градуса, наблюдавшегося в том же 1971 году.



Еще в воскресенье будет тепло, но уже в начале новой недели, когда циклон уйдет на северо-восток, вслед ему стремительно ворвется арктический воздух. В автономных округах Тюменской области местами небольшой снег, на востоке Ханты-Мансийского округа умеренные осадки, в отдельных районах гололедные явления, местами ветер окрепнет в порывах до 15 м/с, днем на Ямале от 7 до 12 мороза, в Ханты-Мансийском округе -2..+3, местами до -8 градусов. Зона небольших местами умеренных осадков накроет юг Тюменской области, местами гололед, усиление ветра в порывах до 15 м/с, днем понижение температуры от +4 до -1 градуса. Холодный воздух распространится и на юго-восточные области Западной Сибири, где ожидается только 0..+5, на юго-востоке до +9 градусов, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра в отдельных районах до 22 м/с, по востоку до штормового,25 м/с. / meteonovosti.ru /



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