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В Восточной Сибири сыро и ветрено, но тепло



ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 28 октября



Циклон, центр которого в воскресенье располагается в районе Обской Губы, охватил своим теплым сектором Красноярский край. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 9-12, а в Туруханском районе более, чем на 13 градусов. И в городе 27 октября был установлен новый абсолбютный максимум температуры для этого дня +5.6, что выше предыдущего на 0.8 градуса, наблюдавшегося в 1997 году.



В понедельник циклон выйдет на акваторию моря Лаптевых, а Туруханский район окажется в зоне холодного атмосферного фронта. Начнется вторжение арктического воздуха, которое будет сопровождаться снегом, мокрым снегом, местами сильным, ветром 13-18 м/с, в порывах до штормового, 23 м/с и днем уже не выше +5 градусов. Теплый воздух отойдет на восток и в Эвенкии температура днем повысится до +2..+7 градусов, пройдет мокрый снег, снег, местами на западе снег будет сильный, ветер усилится в порывах до 18 м/с. В центре и на Юге Красноярского края осадки, западный ветер усилится до 13-18 м/с, местами его порывы достигнут штормовой силы, 22-27 м/с, днем от 5 до 11 тепла. В Тыве дожди вперемежку с мокрым снегом, местами осадки ожидаются сильные, усиление ветра 12-17 м/с, местами до 21 м/с, днем 0..+5. / meteonovosti.ru /



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