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Новости погоды

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На севере Якутии снегопады, метели и ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 28 октября

  Огромный и очень глубокий циклон с давлением в центре менее 980 гПа, разместился в районе Обской Губы, и в его передней части оказалась северная половина Якутии. Накануне на севере республики разыгрались метели при ветре 18-23 м/с, в бухте Тикси до 24 м/с. В воскресенье циклон отправится на северо-восток, охватывая снегопадами и метелями при ураганном ветре 29-34 м/с, север республики.

В начале новой недели центр циклона переместится на акваторию моря Лаптевых. При облачной погоде пройдут снегопады, на севере Якутии и Лене, а днем и на северо-востоке местами сильные. Ветер на побережье окрепнет до 19-24 м/с, а местами и до 30 м/с, сохранятся метели. / meteonovosti.ru /
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