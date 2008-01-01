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Новости погоды

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На Дальнем Востоке сохранится ненастная погода

ИА "Метеоновости" / 11:23 Воскресенье, 28 октября

  Над южными районами Дальнего Востока расположился обширный и глубокий циклон с давлением в центре менее 995 гПа. Накануне он обрушился сильными снегопадами на Амурскую область, в Береговом выпало до 21 мм осадков. В Хабаровском крае прошли сильные дожди количеством более 20 мм, в Верховье Урми выпало до 27 мм, в Хуларине до 35 мм, в Бурукане до 44 мм, ветер усиливался в порывах 20-22 м/с, а в Литке и вовсе до 30 м/с. В сфере влияния циклона находился и Сахалин, в Первомайское и Комрво выпало до 22 мм, в Оноре до 47 мм, ветер усиливался в порывах до штормового, 20-25 м/с, а местами, почти что, до ураганного, 32 м/с. В зоне ненастной погоды находился и юг Курильской гряды, где выпало до 39 мм.

В начале новой недели циклон покинет Приамурье и через Хабаровский край переместится на Татарский залив. В Амурской области осадки заметно ослабеют и перейдут в разряд небольших и умеренных, но ветрено, 12-17 м/с. В Хабаровском крае циклон отметится осадками в виде дождя и мокрого снега, в центральных и северных районах они будут сопровождаться порывистым, до 20-22 м/с. На юге Сахалина, вблизи центра циклона, дожди, местами сильные, на побережьях усиление ветра в порывах 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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