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ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 28 октября
Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей столицы облачной, но довольно теплой погодой. На главной метеостанции города - ВДНХ - в 9 часов утра было +6.2, примерно такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино +5.8 градусов, а в центре - на Балчуге - столбик термометра вплотную подобрался к отметке +7. Ветер западный в районе Тушино его порывы составляют 10 м/с. В районе ВДНХ и Тушино наблюдается дымка.
Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, что ниже нормального на 8 единиц, относительная влажность воздуха повышенная, 86%. / meteonovosti.ru /
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