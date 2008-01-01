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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 28 октября

  Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей столицы облачной, но довольно теплой погодой. На главной метеостанции города - ВДНХ - в 9 часов утра было +6.2, примерно такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино +5.8 градусов, а в центре - на Балчуге - столбик термометра вплотную подобрался к отметке +7. Ветер западный в районе Тушино его порывы составляют 10 м/с. В районе ВДНХ и Тушино наблюдается дымка.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, что ниже нормального на 8 единиц, относительная влажность воздуха повышенная, 86%. / meteonovosti.ru /
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+6
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+5
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0
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Ахмадабад		 -29
Делянкир

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Онтарио

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