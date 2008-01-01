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О геомагнитной обстановке на неделю



ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 28 октября



По информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН) на 11 часов 27 октября 2018 г., солнечная активность 16 - 25 октября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



Ожидается, что 28 октября - 4 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 30-31 октября вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. 4 ноября возможна малая магнитная буря.



Аналогичные прогнозы на ближайшее время и у специалистов ИПГ (Института прикладной геофизики): Вспышечная активность ожидается очень низкая, геомагнитное поле: 28 октября - спокойное c отдельными периодами неустойчивости; радиационная обстановка - невозмущенная. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. / meteonovosti.ru /



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