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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:55 Воскресенье, 28 октября



Ненастный циклон с центральной части ЕТР отправился на Среднюю Волгу. А в Московском регионе, в его тыловой части, сегодня ожидается интенсивный рост атмосферного давления, порывистый ветер, местами до 15 м/с и небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 5..7, по области 3..8 градусов тепла.



Такие условия погоды сложно назвать комфортными. Они могут негативно сказаться на самочувствии, активности, настроении как метеозависимых, так и практически здоровых людей. Особенно чувствительны и уязвимы люди, страдающие длительными недугами, с ослабленным иммунитетом и сниженными функциональными резервами организма, с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипертоники и гипотоники), вегетососудистой дистонией, атеросклеротическими нарушениями. Конечно, ненастная осенняя погода провоцирует рост обострений заболеваний сезонного характера (суставная и бронхо-легочная патология, заболевания желудка и кожи).



Прежде всего, следует строго соблюдать рекомендации врачей, систематически принимать назначенные лекарства, постараться нормализовать сон и полноценный отдых, не забывать о витаминах. Если нет противопоказаний, можно начинать день с контрастного душа, полезны утренняя гимнастика, травяные чаи. / meteonovosti.ru /



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