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Новости погоды

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В Краснодарском крае дожди прекращаются

ИА "Метеоновости" / 14:53 Суббота, 27 октября

  В Краснодарском крае погода улучшается. По-крайней мере, 27 и 28 октября на черноморском побережье Краснодарского края в районе Анапы-Туапсе лишь небольшие дожди, в дальнейшем без осадков. Но еще ветрено, порывы 13-18 м/с. Температура пойдет на повышение, днем 12..17 градусов, 29 октября до 24 градусов. А ведь на этой неделе при прохождении активного холодного атмосферного фронта были очень сильные дожди, которые привели к резкому повышению уровней местных рек в Туапсинском районе, местами до 4 метров. В прошедшие сутки прошли дожди в Сочи, выпало до 13 мм. На Красной Поляне до 14 мм осадков тоже в виде дождя. Днем 26 октября в Анапе ветер усиливался до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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