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Новости погоды

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В Закавказье ветрено, но тепло

ИА "Метеоновости" / 14:41 Суббота, 27 октября

  В то время как на Северном Кавказе прошли сильнейшие ливни, в Закавказье обошлось без осадков. И в ближайшее время там погода преимущественно сухая, хотя и ветреная. Так, например, в Грузии 28 октября ветер будет усиливаться на равнинах западной части страны до 17-22 м/с, на востоке до 15 м/с. Днем еще тепло: на западе до +22 градусов, на востоке до +15 градусов. Теплая погода сохранится до конца месяца. На западе воздух будет прогреваться до 20..25 градусов, на равнинах Восточной Грузии до +20 градусов. / meteonovosti.ru /
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