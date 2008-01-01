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Теплые октябрьские дни в регионах Азии



ИА "Метеоновости" / 14:35 Суббота, 27 октября



На западной окраине сибирского антициклона в Казахстан и Среднюю Азию поступает континентальный субтропический воздух. При солнце он еще дополнительно прогревается. Вот почему там в эти дни отмечаются рекордно высокие температуры воздуха. Опять небывалым теплом отличились некоторые города этого азиатского региона. 26 октября в Аральске было26,4 градуса, в Актобе 22,0 градуса, в Кызыл-Орде 29 градусов, в Чимбае 31,1 градуса, в Чимкенте 28,5 градуса, в Тамдыбулаке 33,7 градуса, в Ашхабаде 36,5 градуса, в Серхетабаде 33,6 градуса. На северо-западе и севере Казахстана почувствовалось влияние атмосферных фронтов, там прошли слабые осадки, и усиливался ветер до 19 м/с. 28 октября на севере Казахстана ожидаются сильные осадки и почти штормовой ветер, до 28 м/с, местами гололед. Температура в течение суток 0..+5 градусов. В центре Казахстана тоже осадки и сильный ветер, гололед и метель, тепло тоже уходит, днем только местами до +15 градусов. / meteonovosti.ru /



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