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Новости погоды

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В Башкирии нападает снег

ИА "Метеоновости" / 13:21 Суббота, 27 октября

  В Предуралье, пока только на севере, уже появляются следы снега. Так в Пермском крае в тыловой части сибирского циклона в прошедшую пятницу, 26 октября, отмечались сильные осадки в виде дождя, ночью со снегом. На крайнем севере края выпал снег. До 1 см зафиксировано на сегодняшнее утро (27 октября) в Чердыне и Красновишерске. С атмосферными фронтами с запада 28 октября в Пермском крае будут продолжаться осадки, ожидается налипание мокрого снега, гололед, установление временного снежного покрова. В Башкирии погода тоже испортится. Днем ожидается дождь со снегом, ветер 15-20 м/с, А вот в понедельник, 29 октября, погода, прямо, будет похожа на зимнюю. Время от времени будет приниматься дождь со снегом, переходящий в мокрый снег. Мокрый снег будет налипать на провода и ветки деревьев. Ночью и утром на отдельных участках дорог может наблюдаться гололедица, местами установится временный снежный покров. Ветер будет дуть с порывами 15-20 м/с. Температура понизится: днем в начале недели (29 октября) 0..+5 градусов, во вторник (30 октября) еще немного холоднее, -1..+4 градуса. / meteonovosti.ru /
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