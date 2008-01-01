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На юге Сибири меняется характер погоды



ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 27 октября



Благодаря антициклону на юге Западной Сибири в прошедшие сутки, 26 октября осадков не было, температура была от 8 до 13 градусов. И это гораздо теплее, чем должно быть в конце октября в южных районах Сибири. Но серия атмосферных фронтов с запада принесут осадки и будет усиливаться ветер. А фон температуры постепенно понизится. Так, 28 октября в Омской области небольшой дождь, днем поднимется сильный ветер, до 19 м/с, хотя погода еще останется относительно теплой, температура 7..12 градусов, местами до +17. В Новосибирской области и на Алтае начнутся дожди, юго-западный ветер усилится в порывах до 19-23 м/с. Несмотря на осадки, температура днем повысится до 10..16 градусов, в Кемеровской области и на Алтае до +19. В Новосибирске может быть перекрыт абсолютный максимум температуры для 28 октября, он составляет 11,9 градуса за 1991 год. Тогда как по прогнозу ожидается 13..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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