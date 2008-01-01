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ИА "Метеоновости" / 12:51 Суббота, 27 октября



В 12 часов дня в Москве немного потеплело. На главной метеостанции ВДНХ термометр показал +4,1 градуса. В центре города, на Балчуге термометр показал +4,9 градуса. Теплее всего было на юго-западе столицы, в районе Воробьевых гор +5,7 градуса. Осадков нигде не было, хотя облаков стало больше. Ветер западной четверти 1-5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745 мм рт. ст. относительная влажность уменьшилась до 60-65%. / meteonovosti.ru /



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