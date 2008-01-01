Новости погоды
Всплеск тепла на Южном Урале
ИА "Метеоновости" / 11:54 Суббота, 27 октября
В прошедшую пятницу, 26 октября, рекордами максимальной температуры отметились несколько городов Уральского региона. Так, в Кургане было 17,7 градуса, предыдущий рекорд температуры 17,1 градуса наблюдался в 1997 году. В Магнитогорске температура повысилась до 17,1 градуса, прежде самой высокой температурой дня считалось значение 15,0 градуса за 1981 год. В Уфе температура была значительно выше исторического максимума прошедших лет, 17,2 градуса (13,0 в 1948 году). В Тюмени воздух прогрелся до 18,3 градуса, тогда как в 1997 году, на который приходится предыдущий рекорд, было только 14,4 градуса. В Тобольске перекрыт максимум 2006 года (12,8 градуса), было 16,3 градуса. На Урал спешит циклон с осадками и порывистым ветром. В воскресенье, 28 октября в Пермском крае ожидается налипание мокрого снега, гололед, установление временного снежного покрова. Фон температуры снизится. Из-за облачности не так тепло будет и на Южном Урале, днем не выше 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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