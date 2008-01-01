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На Дальнем Востоке осеннее ненастье



ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 27 октября



На юге Дальнего Востока действует мощный циклон. В конце рабочей недели он принес сильный дождь в Приморский край, на юге и западе края выпало 15-30 мм осадков. Местами прогремела гроза, Во Владивостоке ветер усиливался до 27 м/с. Сильный дождь от предыдущего циклона отмечался на севере Курил, до 39 мм осадков и на юге Камчатского края, где выпало до 24 мм. Дождливо было в Еврейской автономной области и в Амурской области, тоже наблюдалось местами около 30 мм осадков. Циклон задержится над континентальным югом Дальнего Востока, захватывая непогодой и Сахалин. Поэтому жителям этих южных регионов с погодой в воскресенье и в начале будущей недели не повезет. 27-28 октября в Амурской области сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), налипание мокрого снега, 27 октября ветер 17-22 м/с. В Еврейской автономной области осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, 27 октября сильные осадки, ветер 15-20 м/с. На Сахалине сильный дождь, ветер 20-25 м/с. На юге Курильской гряды дождь (28 октября сильный), ветер 18-23 м/с. 27-29 октября в Хабаровском крае сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, 27 октября ветер 18-23 м/с, 28 октября налипание мокрого снега, на побережье ветер 25-30 м/с. В Приморском крае 27 октября сильный дождь, гроза, в районе Владивостока ветер 21-26 м/с. / meteonovosti.ru /



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