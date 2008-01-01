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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:40 Суббота, 27 октября

  В 10 часов утра в Москве было холодно. На главной метеостанции ВДНХ термометр показал +3 градуса. Осадков нигде не было, хотя стали появляться облака приближающегося с запада атмосферного фронта. Ветер западной четверти 1-5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744 мм рт. ст. относительная влажность 75-80%. / meteonovosti.ru /
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Екючю

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Афины

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