

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 27 октября



Завершается календарный октябрь, а под него подстраивается и погода. С каждым днем температура воздуха все ниже, а дожди постепенно переходят в фазу мокрого снега и снега.



Субботним днем Москва попадет в теплый сектор циклона и станет немного теплее. Максимальная температура от 5 до 7 градусов, а ее среднесуточное значение даже превысит норму на полтора градуса.



Рекордов, как суточного минимума, так и суточного максимума, температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 27 октября отмечался в 1949 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +15.0 градусов. А холоднее всего в этот день было в далеком 1912 году, под утро ударили нешуточные морозы, которые даже в январе не часты, температура понизилась до -17.2 градусов.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1935 году, на Московскую землю выпало 27.3 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы.



В прошлом, 2017 году, в это время было очень холодно. Под утро температура понизилась до -0.8 градусов, днем было всего +0.3. Шли осадки в виде мокрого снега, выпало 1.5 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



