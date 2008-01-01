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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:03 Суббота, 27 октября



Предстоящим днём в Московском регионе начнет сказывать влияние циклона с северо-запада. Заметное его влияние, выраженное не только в сгущении облачных масс, но и в дожде ожидается ближе к 16-17 часам, начиная с западных районов Подмосковья, а максимальное свое влияние циклон проявит уже в ночь на воскресенье.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 27 ноября ожидается преобладание облачной погоды. Во второй половине дня время от времени будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, ближе к вечеру его порывы могут достигать 12-17 м/с.



Для жителей столицы, особенно страдающих повышенной метеочувствительностью, субботний день будет трудным. Людям, входящим в группу риска, а это, прежде всего, гипертоники, перенесшие тяжелые заболевания - инфаркты, нарушения мозгового кровообращения, люди с нестабильной стенокардией, нейроциркуляторной астенией, следует внимательнее отнестись к самочувствию, желательно контролировать артериальное давление и заблаговременно принять лекарства, нормализующие давление, улучшающие сердечную деятельность. Выходные дни желательно провести в спокойной обстановке, если нет противопоказаний, то больше бывать на свежем воздухе.



27 октября геомагнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /



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