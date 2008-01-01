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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 26 октября



В прошедшие сутки самые большие по величине положительные аномалии температуры воздуха на территории России отмечались в центральных районах Якутии, на севере Красноярского края, на Среднем Урале и востоке Поволжья. Температура воздуха в перечисленных районах опередила норму на 10 градусов. Но абсолютные значения температуры достигли рекордных значений лишь в Оренбурге.



Ее максимальное значение в дневные часы достигло +19.6 градусов, оставив позади предыдущий рекорд со значением +18.4 в 1991 году.



В ближайшие выходные дни в Оренбургской области рекордных значений температуре не достичь. Она ожидается чуть выше 10 градусов, местами пройдут небольшие и умеренные осадки. / meteonovosti.ru /



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