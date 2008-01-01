Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:35 Пятница, 26 октября
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2..3 градуса, Северном 1.. 3 градуса, Северо-восточном 1..3 градуса, Восточном 2.. 3 градуса, Юго-восточном 2..3 градуса, Южном 2..3 градуса, Юго-западном 2 градуса, Западном 1..3 градуса, Северо-западном 2..3 градуса.
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В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха 2 градуса, на территории Новой Москвы преобладание облачной погоды без осадков, температура воздуха 2..4 градуса. / meteonovosti.ru /