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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Пятница, 26 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2..3 градуса, Северном 1.. 3 градуса, Северо-восточном 1..3 градуса, Восточном 2.. 3 градуса, Юго-восточном 2..3 градуса, Южном 2..3 градуса, Юго-западном 2 градуса, Западном 1..3 градуса, Северо-западном 2..3 градуса.

В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха 2 градуса, на территории Новой Москвы преобладание облачной погоды без осадков, температура воздуха 2..4 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+2
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+5
Сб.
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Омдурман		 -22
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некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Меса

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