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Новости погоды

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Неустойчив октябрь в Казахстане и Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 26 октября

  Крайне неустойчивая погода выдалась в текущем октябре в Казахстане и странах Средней Азии. Месяц начался с аномально теплой погоды. Температура воздуха на 4-8 градусов превышала норму, повышаясь в дневные часы до +30 и выше. Так, в Чимбае, расположенном в Узбекистане, 3 октября температура повысилась до +33.8 градусов, всего 0.2 градусов не хватило до абсолютного максимума октября. Но уже во второй пятидневке резко похолодало и в отдельные дни температура не достигала даже +10 градусов. В течение нескольких дней были установлены новые рекорды суточного минимума.

С начала третьей декады месяца тепло в эти края вернулось. Дневная температура вновь подбирается к рекордным значениям, а 25 октября в большинстве пунктов ей удалось преодолеть заветную планку.

В Чимбае она повысилась до +28.7, оставив предыдущий рекорд со значением +27.7 в 2003 году. В Туркменбаши (бывший Красноводск) (Туркменистан) потеплело до +27.7 (предыдущий рекорд +27.2 существовал с 1991 года). В Тайпаке (Узбекистан) новый рекорд для 25 октября - значение +23.7 (предыдущий рекорд +21.9 удерживался с 1935 года). В Уральске не так тепло, +18.9, но и эта температура стала рекордом (предыдущий +18.4 установлен в 1935 году). И это не полный перечень городов-рекордсменов. / meteonovosti.ru /
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