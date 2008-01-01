

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Европа готовится к разгулу стихии



ИА "Метеоновости" / 11:42 Пятница, 26 октября



антициклон обеспечивал жителей Западной Европы комфортной погодой. А циклон, что образовался над западом Средиземного моря, станет причиной сильного ненастья.



Еще в четверг в большинстве стран сохранялся антициклональный характер погоды, и существенных осадков не отмечалось. Но уже в пятницу атмосферная циркуляция начнет меняться. Виной тому станет обширный и мощный антициклон, раскинувший свои владения с севера на юг через всю Атлантику. С северными ветрами в Европу начнет поступать холодный воздух, что приведет к обострению атмосферных фронтов. На одном из активных участков фронтального раздела сформируется волновой циклон, который, углубляясь, будет медленно смещаться из западного Средиземноморья в Центральную Европу.



Выходные дни в большинстве европейских государств ожидаются очень ненастными, со значительными осадками и штормовым ветром.



В Испании дождь будет лить с небольшими перерывами, ветер усилится до 7-12 м/с и станет прохладно, днем от 12 до 17 градусов. Во Франции дождь, ветер до 12 м/с и всего +9,+14 градусов. За сутки на севере Испании и Франции может выпасть более 50 мм осадков, что может вызвать подъем воды в реках.



Юг Италия попадет в теплый сектор циклона и, несмотря на дожди, по-летнему тепло, +21,+26, но и здесь ветер может усиливаться до 10-15 градусов. А на севере, в горах возможен сильный снег. Снег может приниматься и в начале следующей неделе, в горах за процесс выпадет до 1 метра.



В странах Центральной Европы из-за дождливой погоды фон температуры значительно ниже: в Германии и Чехии +7,+12, в Австрии +9,+14. В Венгрии дожди уже кратковременного характера и здесь при прояснениях воздух прогреется до +20.



И лишь страны Балканского полуострова влияние циклона не коснется и здесь по-прежнему тепло и сухо, днем +21,+26 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



