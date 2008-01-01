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В Москве закружили первые снежинки



ИА "Метеоновости" / 11:09 Пятница, 26 октября



Несмотря на теплую погоду, установившуюся в столичном регионе в сентябре и продолжающуюся вплоть до двадцатых чисел октября, уже 29 сентября погода напомнила о приближающейся зиме. В отдельных районах отмечалась снежная крупа. А под утро на земле и автомобилях можно было наблюдать белый пейзаж. Но погода лишь примеривалась к смене сезонов.



В текущие дни температура продолжает понижаться и дождь постепенно переходит в фазу снега. Минувшей ночью температура повсеместно достигла нулевой отметки, а местами и перебралась в сторону отрицательных значений. Понизилась температура и на больших высотах. И в небе закружили первые снежинки. Но подстилающая поверхность относительно теплая, а потому образоваться снежному покрову пока рано.



Предстоящей ночью в Москве при прояснениях температура также будет стремиться к нулевой отметке и составит от 1 до 3 тепла, а в пониженных местах рельефа, а также на эстакадах и мостах до -1 градуса.



Субботним днем очередной циклон, приближающийся с запада, немного повысит температуру, до +5,+7 градусов, и проявит себя дождем. / meteonovosti.ru /



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