

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на Дальнем Востоке сохраняется



ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 26 октября



Циклоны продолжают обживать крайние восточные районы страны. В прошедшие сутки сразу два вихря определяли погоду на Дальнем Востоке. Один из них кружил над Забайкальем и медленно смещался вдоль Амура. На юге Амурской области он проявил себя пока что небольшими осадками.



Центр второго вихря находился над северными районами Хабаровского края и стал виновником здесь сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, местами выпало до 24 мм. На Сахалине и в Приморье циклон проявил себя сильным ветром, порывы достигали 22 м/с.



Сегодня "амурский" циклон приблизился к столице Амурской области, Благовещенску, с намерением испортить погоду не только в области, но и на близлежащей территории: в Хабаровском, Приморском краях и на Сахалине.



В выходные дни вихрь будет смещаться на восток и вся южная половина Дальневосточного региона останется под его влиянием. В Амурской области и Хабаровском крае - сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье 20-25 м/с. В Приморье и на Сахалине - сильный дождь, гроза, ветер 21-26 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



