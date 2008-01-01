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Новости погоды

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Непогода на Дальнем Востоке сохраняется

ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 26 октября

  Циклоны продолжают обживать крайние восточные районы страны. В прошедшие сутки сразу два вихря определяли погоду на Дальнем Востоке. Один из них кружил над Забайкальем и медленно смещался вдоль Амура. На юге Амурской области он проявил себя пока что небольшими осадками.

Центр второго вихря находился над северными районами Хабаровского края и стал виновником здесь сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, местами выпало до 24 мм. На Сахалине и в Приморье циклон проявил себя сильным ветром, порывы достигали 22 м/с.

Сегодня "амурский" циклон приблизился к столице Амурской области, Благовещенску, с намерением испортить погоду не только в области, но и на близлежащей территории: в Хабаровском, Приморском краях и на Сахалине.

В выходные дни вихрь будет смещаться на восток и вся южная половина Дальневосточного региона останется под его влиянием. В Амурской области и Хабаровском крае - сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье 20-25 м/с. В Приморье и на Сахалине - сильный дождь, гроза, ветер 21-26 м/с. / meteonovosti.ru /
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