|
|
|
Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:57 Пятница, 26 октября
Завершается календарный октябрь, а под него подстраивается и погода. С каждым днем температура воздуха все ниже, а дожди, уже в ближайшие дни, перейдут в стадию мокрого снега и снега.
Уже сегодня среднесуточная температура ожидается на градус ниже нормы.
Рекорды, как суточного минимума, так и суточного максимума, температуре сегодня не преодолеть. Самый теплый день 26 октября отмечался в 1954 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +15.6 градусов. А холоднее всего в этот день было в далеком 1880 году, под утро ударили нешуточные морозы, до -15.2 градусов.
Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1958 году, на Московскую землю выпало почти 20 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы.
В прошлом, 2017 году, в это время было очень холодно. Под утро температура понизилась до -3.9 градусов, днем было около 0. Мокрый снег был несущественным, выпало всего 0.1 мм. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.