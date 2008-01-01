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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:57 Пятница, 26 октября



Завершается календарный октябрь, а под него подстраивается и погода. С каждым днем температура воздуха все ниже, а дожди, уже в ближайшие дни, перейдут в стадию мокрого снега и снега.



Уже сегодня среднесуточная температура ожидается на градус ниже нормы.



Рекорды, как суточного минимума, так и суточного максимума, температуре сегодня не преодолеть. Самый теплый день 26 октября отмечался в 1954 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +15.6 градусов. А холоднее всего в этот день было в далеком 1880 году, под утро ударили нешуточные морозы, до -15.2 градусов.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1958 году, на Московскую землю выпало почти 20 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы.



В прошлом, 2017 году, в это время было очень холодно. Под утро температура понизилась до -3.9 градусов, днем было около 0. Мокрый снег был несущественным, выпало всего 0.1 мм. / meteonovosti.ru /



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