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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:34 Пятница, 26 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Московском регионе сохранится погода дискомфортная с раздражающим влиянием на организм как метеочувствительных людей, так и лиц, не связывающих свое самочувствие с погодой, что будет вызвано с ощутимыми колебаниями атмосферного давления (аномально низкое атмосферное давление начнет расти, но останется на пониженном уровне), низким содержанием кислорода в воздухе (ниже нормы на 17-20 единиц), высокой влажностью. Такие параметры сформируют гипоксический тип погоды, при котором могут учащаться симптомы обострения и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, перенесших инфаркт миокарда, страдающих сосудистыми нарушениями. Возможно появление одышки, чувство "нехватки" воздуха, головокружение и сонливость при легочной патологии, особенно плохо могут чувствовать себя люди с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, пневмосклерозом.

Желательно строго выполнять рекомендации врачей, следует максимально снизить физические нагрузки, поддержать организм приемом адаптогенов и поливитаминов. / meteonovosti.ru /
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