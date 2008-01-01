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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:36 Четверг, 25 октября



Столичный регион окажется в холодной тыловой части циклона, уходящего на северо-восток ЕТР. При преобладании облачной погоды местами станут приниматься слабые осадки. Температура воздуха в столице +1..+3 градуса, по области -1..+4. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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