Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 25 октября
В 15 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4..5 градусов, Северном 3.. 5 градусов, Северо-восточном 3..5 градусов, Восточном 4 градуса, Юго-восточном 4..5 градусов, Южном 4..5 градусов, Юго-западном 4 градуса, Западном 3..5 градусов, Северо-западном 3..4 градуса.
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В Зеленограде сплошная облачность дождь, температура воздуха 3 градуса, на территории Новой Москвы местами осадки, температура воздуха 3..4 градуса. / meteonovosti.ru /