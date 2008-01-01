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Новости погоды
Контрасты российской погоды
ИА "Метеоновости" / 13:21 Четверг, 25 октября
В течение большинства дней октября на всей территории России удерживалась не по сезону теплая погода. Наибольшие по величине положительные температурные аномалии сформировались над территорией Восточной Сибири.
В сибирском полюсе холода, Эвенкии, не было ни одного дня с отрицательной аномалией, а во второй декаде температура превысила норму почти на 9.7 градусов и в отдельные дни приближалась к отметке в +10 градусов. Даже в ночные часы, когда в этом районе уже трещат нешуточные морозы, температура колебалась около 0 градусов. До конца месяца в Восточной Сибири сохранится аномально теплая погода. Температура воздуха превысит норму на 8-10, а в Эвенкии на 12 градусов.
Теплой, сохранялась погода и на европейской территории. Среднесуточная температура превышала норму на 3 градуса. Но уже в начале недели в северо-западных областях он приблизилась к норме, а в выходные дни ожидается на 1-2 градуса ниже ее.
В средней полосе температура воздуха войдет в рамки климатической нормы в выходные дни, а в завершающиеся дни октября и в начале ноября станет еще холоднее. По предварительным прогнозам в ночные часы будет подмораживать до -1,-6 градусов, а днем температура воздуха составит от -3 до +3 градусов. И осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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